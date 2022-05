Video de adolescente maltratando a su perra. Foto: captura video.

Los vecinos de un edificio de Floresta lograron denunciar a un adolescente de 14 años que maltrataba a su perra, el video el ataque quedó registrado por las cámaras en el hall del lugar. IMÁGENES SENSIBLES.

El material fue compartido en redes sociales y gracias a esto el animal pudo ser rescatado. No era la primera vez que el chico se comportaba salvajemente con el can, pero al no tener pruebas era imposible denunciar.





Nicolás Sanz, en su cuenta de Twitter, @Sanz356, fue quien difundió esto. En el video se ve como el joven ataca de forma repentina a la cachorra en pleno hall del edificio. Debido a esto se hizo la denuncia y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal porteño intervino en el caso.

Your browser does not support the video element.



“Tara”, así se llama el animal, fue rescatada y puesta a resguardo. El agresaor, al ser menor, no fue detenido pero si su padre como responsable de lo que ocurrió. El caso se judicializó y podría tener que pagar una sanción económica o incluso, cumplir una prisión en suspenso.

Tara quedó a cargo de zoonosis de la Capital Federal, luego estará en resguardo de una organización y se la dará en adopción responsable.

