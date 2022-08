Gallardo, el técnico más exitoso del Millo. Foto: NA.

El presidente de River, Jorge Brito, analizó el presente irregular del equipo, y se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador del equipo, a quien respaldó asegurando contaría con sus servicios "hasta el final del mandato".

"Las excepciones son los jugadores que se adaptaron rápido, sabíamos que íbamos a necesitar ese tiempo. Sobre el final del primer semestre veíamos que el comienzo del segundo no iba a ser complicado, hubo muchos viajes de jugadores a las selecciones. No es excusa, no nos esperábamos esto pero yo confío en los procesos, en este cuerpo técnico y en estos jugadores", afirmó sobre el presente complejo que atraviesa el plantel Millonario.

En el mismo sentido, destacó: "Como líder de un grupo quiero decir que es un orgullo ver a un grupo humano que en la adversidad deportiva sigue unido. Yo estoy muy confiado y es por muchas cuestiones y es por lo humano".

"La directiva, el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca. En lo futbolístico todavía no encontramos el camino de lo que queremos ser, pero yo estoy confiado por el grupo humano", sumó el presidente en diálogo con ESPN.

Posteriormente, fue consultado por la continuidad de Gallardo, cuyo vínculo finaliza en diciembre, y Brito fue tajante: "Lo que caracteriza a Marcelo es que piensa para adelante, él a fin de año siempre hace un balance. En la medida que él vea que lo que viene es satisfactorio creo que va a seguir".

"Lo que te puedo responder es que la decisión que sigue o no sigue es de Marcelo, si me preguntás a mí te diría que le firmaría hasta el final de mi mandato. No digo que Marcelo no tiene reemplazante porque todos los tenemos, los espacios siempre los ocupa alguien", redobló el mandamás.

La eliminación ante Vélez

Luego, retrocedió en el tiempo y explicó el dolor que le generó la prematura eliminación de la Copa Libertadores frente a Vélez por los octavos de final: "La Libertadores es lo que todos queremos, no queremos minimizar a la Copa Argentina y al campeonato local, serían muy importantes para nosotros ahora. Estamos confiados".

"Gallardo supo reinventarse, parecía que la magia se había acabado y fuimos a Mendoza y se reinventó. El hasta cuándo es algo que Gallardo lo va a sentir, ojalá sea lo más lejos posible y cuando eso suceda nos vamos a tener que reinventar. Creemos en los proyectos a largo plazo, estamos convencidos que una vez más nos vamos a reinventar”, destacó sobre la confianza que le tiene al entrenador pese a lo acontecido.

Por último, expresó que no tiene objetivos personales y aclaró: "Yo soy presidente de River y me toca encarnar el deseo de todos los hinchas de River que es la Copa Libertadores pero todos los campeonatos son importantes".

