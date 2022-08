Cirigliano, detenido por intento de robo. Foto: NA.

Luego de conocerse la noticia de la detención del exjugador de River, Ezequiel Cirigliano, por intento de robo. Su familia lo defendió y lo justificó hablando de un cuadro depresivo que enfrenta el exdeportista.

Un primo suyo, Claudio, fue la única persona de su entorno que habló con la prensa sobre la situación que atraviesan y aseguró: "El público conoce a Ezequiel como un gran jugador, pero nosotros lo conocemos como familia y es una gran persona. Ezequiel toda la vida se dedicó a su familia, a la gente, a sus amigos, nunca quiso dejar el barrio, es una persona completamente ajena a la fama, al dinero. Ezequiel es una buena persona, compasiva, alguien que permanentemente busca ayuda”.

"Su problema nace con el desarraigo del club que lo formó, que lo puso como figura a futuro y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención hicieron que él cayera en un pozo depresivo”, expresó.

“No es fácil para un chico de 20 años estar en una situación donde todos te alaban, te dicen que sos un genio, un fenómeno, un ídolo, y de repente sos la peor persona del planeta”, agregó.

Momento de la detención

Testigos llamaron al 911 y aseguraron que el ex volante del "Millonario", que rondaba la zona, había disparado, por lo que luego los efectivos dieron con Cirigliano, quien fue arrestado por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas.

El ex jugador de River, de 30 años, vestía un pantalón con el escudo de Boca al momento de ser detenido y trasladado a la Comisaría Tres de Febrero 1ra de Caseros.

La carrera de Cirigliano

El ex mediocampista de contención del conjunto de Núñez apareció en Primera División en 2010, con 18 años y de la mano del entrenador Leonardo Astrada, y disputó 65 partidos en sus dos etapas hasta 2015.

Además, vistió las camisetas de Hellas Verona de Italia, Dallas de Estados Unidos, Zapatepec de Mexico y San Luis Quillota de Chile en el exterior, al tiempo que en la Argentina también jugó en Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz de Mendoza, su última institución en el país en 2021.

