Pichetto antes de votar freno al tarifazo: "El veto es un fracaso del sistema"

Este miércoles será una jornada movida en ámbitos parlamentarios. Llegó el Supermiércoles y la oportunidad que tiene el Senado de ponerle freno al tarifazo del Gobierno de Mauricio Macri. Las bancadas opositoras, encabezadas por el Partido Justicialista anticiparon que votarán favorablemente al tope para el aumento de las tarifas. El golpe para el Gobierno será duro.

El senador peronista Miguel Angel Pichetto habló antes de entrar al recinto de senadores durante la mañana de este miércoles.

"Hay que avanzar en un acuerdo razonable. La teoría de la grieta le sirvió al Gobierno" comentó Pichetto.

"Hay que terminar con la idea de que la gente tiene poca tolerancia a los aumentos de impuestos, lo único constante en el tarifazo del Gobierno", sostuvo el legislador.

Finalmente sostuvo: "El Gobierno tuvo todo el tiempo para hacer una propuesta seria. El veto es un fracaso del sistema".