Pichetto, tras reunión con cúpula de la CGT: "Hablamos sobre los problemas en el trabajo"

Senadores del peronismo federal manifestaron esta tarde su respaldo a la CGT frente a cualquier medida que pueda adoptar y coincidieron en el análisis de la situación política y económica del país en lo que refiere a "la perdida de puestos de empleo y poder adquisitivo" de los trabajadores.



El encuentro se llevó a cabo en la sede de la calle Azopardo, donde el triunvirato de la CGT y el resto de los miembros del Consejo Directivo recibieron a los senadores peronistas Miguel Pichetto, Inés Blas, Carlos Caserio, Julio Catalán Magni, Teresa González, Pedro Guastavino, Sigrid Kunath, Beatriz Mirkin, José Ojeda, Guillermo Snopek, Rodolfo Urtubey, Norma Durango, Alfredo Luenzo, Mario Pais, Gerardo Montenegro y Mauricio "Camau" Espínola.



Por su parte, los dirigentes de la CGT evitaron dar precisiones sobre la fecha de un posible paro general, el que podría decidirse en la reunión del Consejo Directivo del próximo jueves.