Miguel Ángel Pichetto en Mar de Ajó: "Con Macri perdimos el rumbo"

Miguel Ángel Pichetto mantuvo un encuentro con dirigentes en Mar de Ajó este martes en el marco del año electoral y aseguró que "la gente está preocupada por el trabajo, porque no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, porque la carga impositiva es muy grande, porque los aumentos fueron muy duros y por la inseguridad".



En diálogo con Canal 26, el senador dijo que "la Argentina que viene tiene que recuperar el eje del trabajo" y expresó que "con Macri perdimos el rumbo".



"Tenemos que construir un gobierno de unidad nacional" detalló, al tiempo que analizó: "Más allá del que gane las elecciones, es importante construir una política de estado, sino la Argentina no va a salir de la decadencia".

Your browser does not support the video element.



"Tenemos una propuesta para el país", dijo como representante de la Alternativa Federal y se refirió al encuentro que mantuvo en horas de la tarde con el ex ministro Roberto Lavagna: "Con Roberto tenemos una amistad, es un hombre prudente que está preocupado por los problemas del país".



"Lavagna recuperó la economía de la Argentina en el 2001, él es una figura presidenciable", destacó.

Your browser does not support the video element.

También enumeró las fallas en materia política y económica del oficialismo y apuntó: "Hay que defender la industria, lo fundamental es un cambio de lógica ligado a políticas expansivas".

"Entre todos vamos a decidir lo que sea mejor para la Argentina, tenemos una propuesta para el país", añadió.