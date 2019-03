En declaraciones a la prensa, el senador nacional y precandidato a presidente, Miguel Ángel Pichetto habló a poco más de cinco meses de las elecciones y aseguró que en los últimos 15 días el espacio de Alternativa Federal creció en la consideración del electorado argentino.

Pichetto indicó que "hay un crecimiento del espacio de Alternativa Federal con el conjunto de candidatos que expresamos esa voluntad de cambio en el peronismo, y con otros actores políticos y estructuras importantes en la vida pública como el socialismo y el radicalismo, que también están dialogando".

El senador fue consultado sobre un posible acercamiento a la ex presidente Cristina Kirchner, algo que negó de manera rotunda. "Cristina bajó a (el ex candidato Pablo) Carro por una realidad y un dato electoral, no porque pactó con Schiaretti. El peronismo de Córdoba tiene una identidad y siempre ha hecho clara su posición anti 'k'", aseguró.

En la misma línea manifestó: "Probablemente iba a tener una intención de voto muy baja. El resultado iba a ser negativo, por lo tanto no me parece mal que hayan bajado el candidato. Hasta es inteligente".

Para el senador quien gane las elecciones, deberá encararse con una "voluntad común puesta al servicio de grandes reformas y cambios donde los medios, actores económicos, sindicatos, tienen que ser parte de la discusión". "Si no se comprende la realidad, es muy difícil encontrar los caminos para solucionar los problemas", agregó.

Además criticó el fallo en el que el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fueron condenados por la venta del predio ferial La Rural y dijo: "Es un papelón. Creo que ahí hay plazo razonable vencido. Es hasta injusto en términos de la sanción. Se dice que la otra parte del hecho compró La Rural a precio vil pero no está en el proceso ni la sentencia. Argentina tiene características muy especiales. El presidente llega con todos los honores y termina en el cemento de Comodoro Py".