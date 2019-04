(Foto: Reuters)

Barcelona buscaba el golpe final en el ámbito local y visita al Villarreal en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Liga Santander. Pero con Lionel Messi en el banco de suplentes hasta el segundo tiempo, no llegaron a alcanzar su objetivo del modo que querían, empatando con angustia por 4 a 4.

El conjunto catalán ganaba 2 a 0 con goles de Coutinho y Malcom frente a un necesitado "Submarino Amarillo" que todavía pelea por no descender. Sin embargo, nada estaba dicho y Chukwueze, Ekambi, Iborra y Bacca revirtieron el marcador hasta cerca del final. De todos modos, Messi -que no pudo gravitar como en otros casos- clavó un soberbio tiro libre para achicar la diferencia que no duró mucho, ya que Luis Suárez puso un infartante 4 a 4 final.

Fue sorpresa para los de Messi, que no esperaban tener un partido tan complicado.

Así quedó la tabla de La Liga: