El programa de Mirtha Legrand suele ser uno de esos espacios de donde salen noticias que impactan. Esta vez, no ha sido la excepción.

María Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron invitados en la mesa de la diva en su regreso a la TV, luego de sus vacaciones.

La pareja no sólo se refirió al éxito de la tira de El Trece que protagonizan -Argentina, tierra de amor y venganza- , sino que además contaron cómo fue la propuesta de casamiento de Benjamín, y hasta incluso dieron pistas sobre la fecha de boda.

"Le propuse casamiento en un lugar a 40 minutos de Chile, el lugar donde crecí, de mi mamá. Es un lugar muy especial para mí, y le di el anillo, tuve que romper el chanchito", dijo Vicuña.

"Los caballos nos rodearon, había muchos perros, él se dio vuelta y se arrodilló", contó de inmediato la China. Y como era esperable, la pregunta directa de Mirtha Legrand fue entonces inevitable: "Entonces, ¿cuándo se van a casar?".

Ellos respondieron que, como están trabajando mucho, no tienen tiempo de planear un festejo de tal magnitud en el corto plazo.

"La fecha será para cuando terminemos de grabar la tira", dijo Suárez. Por lo tanto, teniendo en cuenta el éxito de la novela, es más que factible que la boda se retrase muchos meses más.

Sobre esto, la actriz había hablado recientemente sobre su determinación de firmar un acuerdo prenupcial.

"Quiero casarme, pero claro que firmando un prenup con todo claro. No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar jamás de trabajar", contó. "No me parece para nada curioso, es algo que se hace. Son decisiones que cada pareja toma", expresó Benjamín, quien logró formar una familia ensamblada con Suárez, quien hace unos días festejó su cumpleaños número 27.