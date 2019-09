Un breve momento de tensión se vivió en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, cuando Marco Antonio Caponi le hizo una consulta al abogado Fernando Burlando respecto a su defensa a Juan Darthés en el marco de la denuncia por violación de Thelma Fardin.



Burlando, abogado defensor de Juan Darthés fue consultado por Andy Kusnetzoff sobre el caso, a lo cual contestó que “falta poco para que la Justicia se pronuncie sobre el tema”.

El actor Marco Antonio Caponi intervino y dijo: "¿Puedo hacer una consulta? Cuando contabas lo de tus hijas en Egipto, me sonaba muy lógico defender, como padre, a tus hijas. Si tu hija te lo hubiera contado, no habrías dudado”.

Luego siguió: “Ante el caso de Thelma Fardin con Juan Darthés, una persona que está contando lo humillante que fue para ella eso, cómo discierne una persona que sale a a defender a sus hijas ante un hecho de violencia. Hay un punto en el que yo humanamente no lo puedo comprender”.

GENTILEZA TELEFE

Fernando Burlando, contestó: “Hay que estudiar y no prejuzgar. Es tan malo prejuzgar como condenar sin pruebas. No quiero para nada desprestigiar o criticar a Thelma Fardin, pero el expediente seguramente, a corto plazo, va a mostrar otra cosa. Lo importante es nutrirse e informarse”, añadió Burlando.