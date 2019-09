Matthew Lemm, empresario británico, pagó en monedas una multa de 1200 libras esterlinas (equivalente a unos 80 mil pesos) para vengarse de la Policía.



Lemm, oriundo del condado de Cannock en Inglaterra, acumuló durante 6 años la deuda y no fue hasta hace poco donde le avisaron lo que adeudaba. El plazo que le dieron fue de 24 horas.

El empresario de 39 años dialogó con el medio británico, The Sun, fue amenazado con que si no pagaba, sufriría el embargo de sus pertenencias.



La multa tiene su origen en 2013 y ocurrió por un error de papeles tras la venta de un auto en 2013. Matthew no tuvo opción que pagar la multa, pero en represalia lo hizo pagándolo en monedas.



Colocó el dinero en el baúl del auto y llamó para que vinieran a recibir el pago. Cuando el policía vio la forma de pago no lo aceptó.

"La expresión de su rostro cuando vio los centavos no tiene precio", dijo Matthew. “Me ofrecí a pagar pero él dijo que no tenía que aceptarlo, lo dejó en el auto y se fue", cerró.

