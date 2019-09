Presentación de Diego Maradona en Gimnasia La Plata

Diego Armando Maradona rompió en llanto al ingresar al estadio "Juan Carmelo Zerillo", repleto con más de 25 mil hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se congregaron para ver su primer entrenamiento como director técnico.

"Nos vamos a matar corriendo en esta cancha", les dijo Maradona a los hinchas en las tribunas, a un lado del capitán Lucas Licht, y frente al resto del plantel del "tripero".

Pocos minutos antes de las 14:00, la hora señalada por la dirigencia para la convocatoria del plantel para la práctica, Maradona salió por la manga inflable del "Lobo" y recorrió los 50 metros que lo separaban del círculo central ayudado por un carrito motorizado.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"Ustedes van a ser los que nos den la fuerza para ganar los partidos, ¡y los vamos a ganar! El domingo nos vamos a jugar la vida. Acá no se juega con revólveres, acá se tira el centro atrás y se la da al compañero para que festejemos todos juntos", afirmó Maradona.

El astro llega acompañado por sus ayudantes de campo, Sebastián "Gallego" Méndez y Adrián González, más Gastón Romero como entrenador de arqueros y Hernán Castex, quien se desempeñará como preparador físico.

Luego de la práctica en el estadio está previsto que el flamante entrenador sea presentado oficialmente en una conferencia de prensa que brindará a partir de las 15.30 en el Hotel Grand Brizo La Plata.

El debut oficial de Maradona como técnico de Gimnasia La Plata será el domingo 15 de septiembre a las 11:00 en el partido en el cual el "Lobo" recibirá a Racing, el vigente campeón de la Superliga.