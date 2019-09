Dos osos grizzly fueron captados en vídeo peleando en una ruta canadiense. La escena, publicada en Facebook el pasado viernes, ya ha acumulado casi cuatro millones de reproducciones y ha sido compartida más de 80.000 veces.



El video fue grabado por Cari McGillivray en la ruta provincial 37 cerca de la ciudad de Stewart, en la parte septentrional de la Columbia Británica.



En las imágenes, se puede observar cómo los osos parecen desafiarse, se paran en sus patas traseras, se empujan e intentan morderse.



“Normalmente no publicaba aquí, pero pensé que compartiría este momento increíblemente raro y sorprendente con todos ustedes de estos grizzlies peleando”, se lee en el comentario con el que McGillivary acompaña la escena en la que también se puede ver a un lobo presenciando el enfrentamiento.



Al final del vídeo, los animales comenzaron a correr hacia el coche en el que estaba la mujer que captó las imágenes. Momento en el cual el vídeo se detuvo por el pánico que generaron los animales en su momento de aceleración.



Aunque la actividad humana empujó casi a la extinción a los osos grizzly en México y Estados Unidos, en gran parte de Canadá su población es todavía abundante. Según el Gobierno de este país, tan solo en la Columbia Británica hay aproximadamente 15.000 especímenes, una cuarta parte de todos los ejemplares en Norteamérica.

