Dos personas murieron tras un accidente ocurrido en una de las atracciones de la Feria de Chapultepec de Ciudad de México, informó el Gobierno. IMÁGENES SENSIBLES.



“A las 13:09 horas se registró un lamentable accidente en un juego mecánico conocido como Quimera, lo que generó que dos personas perdieran la vida y dos más resultaran heridas de gravedad”, expuso el Gobierno en un comunicado.

Se desalojó el predio y se suspendieron las actividades del parque de atracciones, ubicado junto al emblemático Parque de Chapultepec. El lugar permanecerá cerrado “hasta que se realicen las investigaciones correspondientes y se verifique la seguridad de las instalaciones”. En estos momentos en el parque se encuentra personal de las distintas secretarías del Gobierno capitalino.



Las autoridades pidieron a la concesionaria Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec que “acredite la vigencia del programa de Protección Civil”.



En cuanto a las dos personas lesionadas de gravedad, el Gobierno indicó que “fueron trasladadas al Hospital Mocel para su atención inmediata” y que se encuentran estables. Para finalizar el comunicado, el Gobierno de Ciudad de México expuso que “lamenta lo sucedido” y se compromete a brindar todo el apoyo necesario para las familias de las personas que perdieron la vida, así como de las que resultaron heridas.

“Además, reitera su compromiso de que las investigaciones se conduzcan con celeridad y transparencia”, concluyó.



Por el momento no se tiene una versión oficial que explique el accidente aunque medios locales mencionan una falla mecánica en la atracción Quimera, una moderna montaña rusa roja y amarilla.

Los peritos todavía se encuentran realizando trabajos de campo. Según el medio Animal Político, murieron dos jóvenes, uno de 18 años y el otro de 21. En cuanto a los heridos, son dos mujeres.