En PH, Podemos Hablar, Ginette Reynal abrió su corazón y confesó su adicción a las drogas tras la muerte de su esposo cuando ella tenía 50 años. Ante la atenta mirada del resto de los participantes, la actriz sorprendió a todos con su historia.

Según su relato, después de aquel episodio tuvo un período de “negación” y se volvió a adicta a “drogas duras”, pero gracias a la ayuda de sus hijos pudo salir adelante.

“Mi piña es bastante conocida: es la muerte trágica de mi marido por cáncer de cerebro. Se murió en un año, en casa... Le armé todo un cuarto con toda su familia”, comenzó con su relato Reynal.

“Costó mucho porque yo elegí la negación. En vez de encarar el duelo, tirarme en una cama a llorar y ser una viuda, me dio mucho cagazo y me fui por otro lado: me zambullí a drogarme”, reveló.

GENTILEZA DE TELEFE

“Consumía drogas duras, no es que me fumaba un porro. Y lo pasé mal, mis hijos la pasaron muy mal. Igual me rescataron mis hijos. Me sentaron un día y me dijeron: ‘Mamá, basta’. Tengo tres, Jerónimo era muy chico, y a él le tocó como la parte más jorobada porque tenía 14 años cuando pasó todo esto. Pero me agarraron los más grandes y me dijeron: ‘Mamá, basta'", reiteró.

En ese sentido, continuó: "No porque ellos me vieran o que hayan existido situaciones en las cuales ellos estuvieron en peligro, porque yo eso lo cuidé un montón, pese a mi locura. Pero sí estaba el día después. Los torturaba porque tenía un carácter de mierda, estaba de bajón”.

"Lo que hice fue recurrir a un amigo mío, uruguayo, que yo sabía que había entrado en los grupos... Empecé a ir a Narcóticos Anónimos. El primer mes que entré lloré todo lo que no había llorado, me blindé, me encerré, le conté a mis hermanos. Literalmente me encerré y no salí de mi departamento durante seis meses”, concluyó.