El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que tiene "una alegría enorme" por una nueva final de Copa Libertadores alcanzada con su equipo, tras dejar en el camino a Boca.

"Es difícil hacer el análisis del partido porque tengo una felicidad enorme. Me cuesta analizar el juego y lo que fue el desarrollo. Tengo una alegría por los jugadores, por nuestra gente. Por jugar una nueva final de Copa Libertadores dejando afuera otra vez a Boca", afirmó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en "La Bombonera".

Gallardo indicó que River "tiene un poco de todo", y expresó que además "reconoce también jugar en condiciones adversas", y comentó que ante Boca no pudieron "desarrollar" su juego y reconoció que "tuvo que luchar".

"El equipo lo hizo y sabe hacerlo. Sabe sufrir porque para pasar a la final también hay que estar preparados. La recompensa fue el partido que hicimos en cancha de River, haber sacado dos goles de ventaja. Hoy Boca con el poderío en los centro s aérea que tiene, y lo supo ganar", explicó.

Luego comentó que River tuvo "hambre para seguir" y por ese motivo están "en un nueva final de Copa, algo que es para emocionarse y seguir porque hay un pasito mas para ver si nos podemos consagrar una vez más".

"Me saco el sombrero ante este grupo de jugadores. No nos detenemos a pensar en la relevancia y la importancia que tienen volver a jugar una final de Copa Libertadores y volver a dejar eliminado en semifinales a Boca. No me detengo a pensar en eso , mi cabeza está en lo que viene más allá que tengo una gran alegría", enfatizó.

Gallardo resaltó el hecho de que no se haya producido ningún incidente en La Bombonera, aunque estimó que "debería ser algo natural que suceda".

"Se vivió por lo menos tengo entendido que no hubo ningún episodio que lamentar y eso después de la experiencia vivida antes y del daño que nos hicimos como sociedad hay que reconocerlo. Debería ser algo normal. Bienvenido sea. Algo aprendimos", afirmó.