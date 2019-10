Diego Maradona

Diego Maradona cumple 59 años y no podíamos olvidarnos de sus proezas en una cancha de fútbol, donde desplegó su magia alrededor del mundo.

Para esto, Diario 26 te muestra un resumen de sus mejores 20 goles, en el que podrás encontrar el inolvidable tanto ante Inglaterra en el Mundial 1986 y hasta una obra maestra de juego de equipo ante Grecia en el Mundial 1994.

También podrás disfrutar de goles históricos con la camiseta del Nápoli, donde cambió la historia de un equipo y de una ciudad que lo idolatra al nivel de San Gennaro, el santo patrono.

Y para los amantes del Maradona del fútbol argentino, también hay tantos con las camisetas Argentinos Juniors y Boca.

Para disfrutar y no dejar de ver. Y, si sos maradoneano, que disfrutes de las imágenes y tengas una Feliz Navidad.