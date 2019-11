Diego Maradona

El último fin de semana, Giannina Maradona sorprendió con una serie de inquietantes publicaciones refiriéndose a la salud de su papá: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor", publicó la hija del Diez en su cuenta de Instagram.

Esta tarde, Diego decidió responder y a través de un explosivo video, filmado por Rocío Oliva, su actual pareja, desmintió las versiones sobre su salud, anunció que decidió que no reciban herencia ni Dalma ni Gianinna y donará todos sus bienes una vez que muera.

“Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”, expresó junto a la filmación.

“Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, y le quitó los comentarios al video.

Este nuevo enfrentamiento se da cuando parecían darse los primeros acercamientos entre diego y sus hijas luego de su regreso al país, tras su paso como entrenador en Dorados de Sinaloa.

Pero todo se complicó cuando Gianinna lo llamó para su cumpleaños N° 59 y no lo notó bien. “¿Se acuerdan de que había un zoo en el que te podías sacar una foto con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más abrazarlo... Lo tenían empastillado, si no es imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, fue el segundo posteo que generó polémica.

La primera en cruzarlo fue su hija Dalma. “Aquí las consecuencias de no exponerlo nunca...”, escribió en Twitter.