Consumado el pasaje a la final de la Copa Argentina, la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo post victoria de River 2-0 ante Estudiantes de Caseros tuvo mucho de alivio y felicidad por haber alcanzado una nueva final.

Luego de haber esquivado las respuestas sobre Flamengo las últimas semanas, Gallardo ahora sí empezó a opinar sobre la final de la Copa Libertadores dentro de diez días.



"No quería ningún partido más. Ya venimos teniendo muchos seguidos y esto nos viene bien para descansar y liberar un poco la cabeza para la final", afirmó.



Por eso la decisión de cuidar a Matías Suárez, con una molestia muscular que ni siquiera le permitió ir al banco de suplentes.

"Necesitábamos de la energía y el enfoque para ir por todo. Estamos ahí en la Superliga y a pesar de los puntos perdidos estoy conforme. Este partido era difícil de jugar y tan pronto jugar la final de la Libertadores me pone de mejor ánimo", sostuvo.



La Copa Argentina 2019 será la decimoquinta final de la era Gallardo, lo que agranda su importancia dentro de la historia de River.



"No relajarse, no conformarse y aprovechar esta buena dinámica de victorias y seguir insistiendo. No sabes cuanto tiempo va a pasar para vivir de nuevo toda esta etapa. Hay agarrarla fuerte y abrazarla. La gente sabe que la final es un privilegio enorme. Es un privilegio jugar 3 finales en 5 años y la gente lo sabe, te lo demuestra siempre", dijo.

"Ojalá podamos seguir dándoles títulos. El hincha de River se tiene que sentir orgulloso. Nosotros estamos orgullosos de seguir dando pelea", concluyó Gallardo.