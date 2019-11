Marcha en apoyo a Evo Morales, NA

Organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda encabezaron este lunes una masiva marcha a Plaza de Mayo, donde realizaron un acto en respaldo al renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales, en medio de la crisis en ese país.

Con banderas multicolor "wiphala", que representa a los pueblos andinos, y de Bolivia, los manifestantes se concentraron desde el mediodía en Avenida de Mayo y 9 de Julio y desde allí se trasladaron hacia Plaza de Mayo bajo la consigna "contra el racismo, el fascismo y en defensa de la democracia, la igualdad y la paz en Latinoamérica".

A las 16:30, en las pantallas montadas por los organizadores en Plaza de Mayo se emitió un video que Morales grabó desde su exilio en México.

"Quiero agradecer en el marco de la hermandad por toda la solidaridad por el golpe de estado. Por esa movilización para acabar con la dictadura. Hoy me duele mucho tantos detenidos y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Les quiero agradecer por esta movilización en defensa de la vida y la democracia", sostuvo el renunciado mandatario.

En el marco del festival realizado durante el acto, hubo números artísticos de Teresa Parodi, el grupo de rock Arbolito y artistas bolivianos, aunque fue más breve de los previsto debido a la fuerte lluvia que se desató sobre la ciudad de Buenos Aires.

Previamente, sobre el escenario ubicado cerca de la Casa Rosada hablaron referentes sociales y miembros de la comunidad boliviana.

A su vez, militantes de partidos de izquierda y del Polo Obrero se concentraron en Salta y Avenida de Mayo para marchar también a Plaza de Mayo acompañados por los representantes de Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), que agrupa a diferentes organizaciones de derechos humanos.

Este sector se movilizó también en apoyo a "la resistencia del pueblo en las calles", para exigir la renuncia del presidente chileno, Sebastián Piñera, en medio de las protestas sociales en ese país, "en solidaridad con las luchas populares de América Latina" y en rechazo "al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al imperialismo".

Días atrás, se había realizado en el centro porteño otra marcha en en apoyo a Evo Morales, que partió desde el Obelisco hasta la Embajada boliviana para denunciar un golpe de Estado.