Familiares y amigos de Sandra, la joven atropellada por un patrullero en Villa Crespo, dieron el último adiós en medio de mucho dolor en la cancha de Atlanta, club del que era hincha la joven.

Sandra viajaba en moto, como acompañante, junto a su novio Ariel. Ambos cruzaron la esquina de Serrano y Camargo cuando el patrullero que llevaba a dos detenidos hacia la Alcaidía de la Comuna 15 los atropelló. El joven, que sobrevivió al impacto, aseguró "que el patrullero pasó en rojo y se lo llevó puesto”.

Luego, se comprobó que el vehículo policial conducía a 80 kilómetros por hora con dos detenidos a bordo y cruzó en rojo, al momento de embestir a la víctima.

Familiares y amigos de la víctima se manifestaron para pedir justicia. En las redes sociales pidieron testigos del accidente.