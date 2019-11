Roger Federer junto a Diego Maradona en una celebración.

Diego Armando Maradona​ a través de un video que emitieron por las pantallas del estadio Mary Terán de Weiss, el Diez le envió un saludo al suizo, que lo miró emocionado y agradeció como un niño que contempla a un ídolo.



"Hola, máster, máquina, como te digo yo... fuiste, sos y serás el más grande. No hay otro que te pueda asomar. Quiero que cualquier problema que tengas en mi país me llames y me digas lo que necesitás. Y por supuesto un beso grandote a tu señora y a tus hijos", le dijo Diego.

En la previa al partido de exhibición entre Federer y Alexander Zverev, el joven alemán, que reemplazó a Juan Martín del Potro y que ganó el choque amistoso en Argentina, había pedido que invitaran a Maradona a presenciar el match.

Aquí el video.

