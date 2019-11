River Plate defenderá este sábado el título de campeón de la Copa Libertadores de América cuando enfrente a Flamengo de Brasil, en la primera final a partido único del tradicional certamen, a jugarse en Lima.

Un repaso del camino de ambos equipos para llegar hasta esta instancia.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo avanzaron en el segundo lugar del Grupo A detrás de Internacional.Dejaron atrás a Cruzeiro desde los doce pasos en octavos, derrotaron a Cerro Porteño y en la semi se encontraron otra vez con Boca. 2-0 clave en Núñez, resistencia y 0-1 en La Bombonera y a la tercera final en cinco años.

El Mengao pasó una Zona D con una paridad en la que tres equipos empataron en puntos. Gracias a la diferencia de goles pasó junto a Liga de Quito para luego eliminar a Emelec por penales, a Internacional de Porto Alegre y a Gremio con suma contundencia.

Flamengo es el equipo que anotó más goles (22) en la Copa Libertadores 2019, mientras que River Plate es el séptimo (15). El 100% de los goles del mengao en el torneo continental fueron desde dentro el área.

Además, según la plataforma de datos, River y Flamengo anotaron tres goles en los 15 minutos iniciales de sus partidos (máximo en la Libertadores 2019). El cuadro dirigido por Jorge Jesús es el que marcó más goles en los segundos tiempos (15).

En cuanto a anotaciones de balón detenido el cuadro millonario es el equipo que anotó más goles (8); por el contrario, Flamengo es el que más marcó con balón en juego (15). Flamengo convirtió tres goles en jugadas de saque de esquina, siendo junto a Palmeiras e Internacional los que más marcaron por esa vía en esta Copa.

Los comandados por Marcelo Gallardo convirtieron dos goles de tiro libre directo (Ferreira vs. Alianza Lima y De La Cruz vs. Internacional); es el máximo para un equipo en esta Libertadores, junto a Cerro Porteño, agregó Opta.