Hinchas de River en Lima, NA

River Plate se quedó a un paso de la gloria al perder, sobre la hora, 2 a 1 ante Flamengo, la primera final única de la Copa Libertadores disputada ante una multitud en el estadio "Monumental" de Lima, la cual ganaba hasta tres minutos antes del cierre. Un grupo de hinchas recibió entre aplausos y cantos a los jugadores en el hotel de Lima, luego de perder la final de la Copa Libertadores ante Flamengo.





El "Millonario" había abierto el marcador con un tanto de Rafael Santos Borré, a los 14 minutos del primer tiempo, pero Flamengo dio vuelta la historia con tantos de Gabigol, a los 43 y 47 del complemento.

Ambos terminaron con un hombre menos por las expulsiones de Exequiel Palacios, por una agresión de impotencia sin pelota, y del propio Gabigol, por cargadas contra los jugadores del "Millonario" en la misma jugada.

Futbolistas y el cuerpo de River recibieron una emotiva muestra de apoyo por parte de los fanáticos que viajaron miles de kilómetros para alentarlo en la primera final única de la Copa Libertadores.

"Soy de River", cantaban orgullosos los simpatizantes del equipo argentino, mientras que se rompieron las palmas de la mano aplaudiendo a sus jugadores.