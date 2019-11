Grindetti, intendente de Lanús, en diálogo con Canal 26

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, partició de la inauguración del velódromo de Lanús tras casi cuatro años obras. Grindetti dialogó con CANAL 26 sobre lo que significó la construcción de dicho predio y lo que significa el deporte para el inclusión y los niños.

"Estamos muy contentos en nuestro velódromo, el pulmón verde de Lanús con miles de chicos practicando deporte. Lanús es un distrito que tiene poco verde, tener la oportunidad de tener tantos deportes acá como vóley, fútbol, hockey... el deporte es inclusivo por excelencia y que muchos chicos que no podían practicarlo, ahora lo hagan nos pone muy contentos", manifestó en diálogo con CANAL 26.

"Hay mucho, para todos los gustos y todas las edades. Hay gente grande que incluso viene a practicar deporte de manera profesional o solo si quiere usarlo como recreación", agregó.

Respecto a la obra, detalló: "El velódromo es una pista de 1100 metros donde muchos vienen con su bicicleta a practicar, además para este verano tenemos una pileta para que puedan practicar deportes acuáticos".

Sobre el proyecto y lo que vendrá, manifestó: "Este proyecto lleva cuatro años, poco a poco completando y ahora estamos terminando el polideportivo y nos queda para los próximos cuatro años que es la pista atletismo que es un gran sueño. Es una zona fantástica que creo que nunca vamos a terminar de completar porque siempre estaremos encima".

"Mi participación en el espacio será volver a rearmarse. Tenemos muchos vecinos que nos han pedido que hagamos una oposición constructiva", cerró.