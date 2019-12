Denuncia de violación en manada en Luján, CANAL 26

La Justicia investiga una presunta "violación en manada" de la que habría sido víctima una adolescente de 17 años en la localidad bonaerense de Luján.

El caso comenzó a ser investigado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4, el fiscal local Lisandro Massón.

La joven fue encontrada deambulando el domingo pasado por la Plaza Colón, sin su ropa interior y con un buzo que excedía largamente su talle, informó el sitio local El Civismo.

Ante las autoridades dijo que durante la madrugada de esa jornada había salido de un local nocturno y acompañado a una amiga a la terminal de ómnibus, para luego dirigirse a una casa en la que había varias personas.

A partir de esa situación, la joven señala que no recuerda nada por lo que se investiga si fue drogada y abusada.

La menor fue llevada al Hospital de Luján, donde quedó internada y tendría lesiones, además de signos de que fue ultrajada.

Por el momento no había detenidos en torno al caso, aunque se habría identificado el domicilio perteneciente a un joven de 23 años como el lugar en el que habría ocurrido el hecho.