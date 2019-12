Captura del video de la pelea

Cuatro mujeres se agarraron a las piñas en el Centro Cívico de San Juan por bolsón con productos navideños. La pelea fue registrada en video por otra persona que se encontraba en el lugar y las imágenes se viralizaron rápidamente.

El hecho se generó esta mañana en medio de una gran confusión por la entrega de mercadería. El ministerio de Desarrollo Humano repartió los módulos alimentarios a los beneficiarios sanjuaninos.

Desde temprano las personas comenzaron a hacer la cola para esperar su turno pero, en esta oportunidad, otros sanjuaninos que pasaban por el lugar decidieron probar suerte y ver si ellos también podían llevarse a su casa algunos alimentos navideños.



Un video se hizo pronto viral cuando dos mujeres grandes y otras dos más jóvenes se agarraron a las trompadas y de los pelos mientras hacían fila, pelea que motivó que se involucre hasta personal de seguridad del edificio.

Aparentemente, algunas de ellas no respetaron la fila y se pusieron violentas.



En medio del caos cuatro mujeres se trenzaron en una pelea que incluyó golpes de puño y tirones de cabello. Empleados de seguridad del edificio debieron intervenir para darle fin al violento episodio.