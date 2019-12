Estadio de Huracán

La violación en manada que conmocionó a la provincia de Córdoba dejó 10 detenidos, entre los cuales hay dos futbolistas de las divisiones inferiores de Huracán.

El club emitió un comunicado luego de que se conociera la noticia: "De confirmarse las versiones periodísticas, el club no dudará en aplicar las medidas disciplinarias más severas respecto de los involucrados".

Las fuentes revelaron que la investigación comenzó a raíz de la denuncia de una chica que aseguró haber sido violada en manada por diez personas durante una fiesta en una casa que había alquilado un grupo de amigos.

En la causa intervino la Fiscalía de Instrucción 2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Carlos Massucci, quien ordenó la detención de los diez acusados y de las otras cuatro jóvenes que estaban en la vivienda cuando ocurrió la supuesta violación.

Voceros judiciales informaron además que dos de los detenidos, de 18 años de edad, son futbolistas de las divisiones inferiores del Club Atlético Huracán.

En la casa donde se organizó la fiesta los efectivos policiales secuestraron bebidas alcohólicas, catorce teléfonos celulares y preservativos con material orgánico que serán sometidos a los análisis correspondientes.