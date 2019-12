Débora Actis, denuncia de violencia de género en Santa Fe.

Débora Actis, una joven de 21 años oriunda de María Juana, denunció que fue salvajemente golpeada por su novio de 28 años, a quien ella identifica como Ramiro Cornalis.

Débora publicó en su cuenta de Facebook el video en el que se puede ver cómo su agresor la dejó con el rostro cubierto de sangre producto de los golpes que le propinó en la vivienda que compartían en un inmueble de Laprida 174.

La víctima aseguró que no era la primera vez que su pareja le pegaba, pero esta vez fue peor y ella tomó la decisión de denunciarlo a través de la red social. La víctima contó que llegaron a la vivienda luego de compartir una noche cada uno junto a amigos en un boliche y ella le comunicó que se iba a mudar de la casa debido a que la relación estaba complicada. Fue en ese momento que su pareja comenzó a agredirla.

El agresor llegó cerca de las 7 de la mañana y la joven le pidió que se fuera y que regresara a las 11 debido a que ella se iba a tomar ese tiempo para mudarse. Fue en ese momento en que el joven comenzó a gritarle y a maltratarla. La discusión se fue poniendo cada vez más fuerte y cuando Débora quiso dirigirse hacia una habitación, su novio la agarró de los pelos y la arrojó al piso y posteriormente la golpeó contra el mobiliario.

El agresor huyó de la casa y ella llamó a su padre para que la ayudara. Antes de que él llegara, algunos vecinos se acercaron a la vivienda debido a que escucharon gritos, y la auxiliaron. Luego vino una ambulancia que la trasladó hasta un centro de salud.

“Necesito ayuda, perdí mucha sangre”, imploraba Débora en los videos que decidió subir a las redes sociales en los minutos posteriores al brutal ataque. Afirmó que lo hizo porque “sentía que me quedaba sin fuerzas, que algo grave podía pasarme”, entonces, quería dejar una prueba de quién la había golpeado así.

El acusado vio la viralización de los videos y se presentó en la comisaría y argumentó que ” él no había hecho nada”. Débora ya había radicado la denuncia por lo que quedó demorado. Horas más tarde, recuperó la libertad.