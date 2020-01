Masacre en joyería de Tailandia

Un ladrón asesinó a un nene de dos años y a dos adultos durante un robo a mano armada de una joyería en Tailandia antes de escapar en moto con varios collares de oro.

El trágico episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y las aterradoras imágenes se difundieron en las redes.

En la secuencia del robo se logra observar cómo el nene cae al suelo por el impacto de una bala. Con un arma con silenciador y vestido con un pasamontañas y ropa de camuflaje, se ve también cuando el asaltante le dispara a otras dos personas.

Además del chiquito, las víctimas fatales son un guardia de seguridad y la vendedora de la joyería. Otras cuatro personas resultaron heridas de bala.

En una conferencia de prensa, el jefe adjunto de la Policía Nacional, Wirachai Songmetta, pidió la colaboración de los ciudadanos para lograr el arresto. Además, precisó que el asesino escapó con varios collares de oro valorados en más de 15.000 dólares.