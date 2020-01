Reina Isabel II, Meghan Markle y el Príncipe Harry

La reina Isabel II de Inglaterra dio su aprobación a los deseos de su nieto el príncipe Harry y a su esposa Meghan de tener un futuro más independiente luego de las negociaciones sobre una crisis que involucró a miembros de alto rango de la familia real británica.

"Mi familia y yo apoyamos totalmente el deseo de Enrique y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven", dijo la monarca de 93 años en un comunicado.

"Aunque habríamos preferido que ellos siguieran siendo miembros en funciones a tiempo completo de la familia real, respetamos y entendemos sus deseos de vivir una vida más independiente a la vez que seguirán siendo una parte valiosa de mi familia", agregó.

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk