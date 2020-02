Tiroteo en Tailandia, REUTERS.

El soldado que atacó a civiles dentro de una base militar y en un centro comercial del este de Tailandia, fue abatido hoy por la policía tras quedar acorralado en un shopping mientras que ascendieron a 27 los muertos pro el ataque y hay 52 personas heridas.

Fuentes policiales indicaron que el sujeto fue identificado como Jakrapanth Thomma, de 32 años y que estaba atrincherado en el centro comercial Terminal 21, ubicado a 250 kilómetros de Bangkok.

Your browser does not support the video element.

Según se informó, fuerzas especiales y de seguridad rodearon el shopping donde estaba el sospechoso y el operativo desplegado para reducir al atacante incluyó el traslado de su madre hasta el lugar para intentar su rendición.

Noticias relacionadas

Unas seis horas después de que el ingresara a Terminal 21, los cuerpos de élite lograron ingresar y controlar parte del recinto mientras decenas de personas que estaban atrapadas y escondidas, fueron evacuadas.

En tanto, ascendieron a 27 las personas asesinadas durante el ataque y entre las víctimas, se encuentran civiles y al menos dos policías y un militar mientras que son 52 los heridos de los cuales 32 continúan internados, 8 de ellos en estado grave.

El soldado disparó a primeras horas de la tarde del sábado contra un comandante y algunos compañeros en una base militar de las afueras de la ciudad, luego robó un vehículo militar, armas y municiones para desplazarse.

En el trayecto hasta el centro comercial, el sujeto abrió fuego contra un templo y otros lugares mientras que al llegar a Terminal 21, comenzó a disparar indiscriminadamente con un fusil de asalto contra peatones y automóviles, para luego entrar en el recinto y continuar el tiroteo, mientras cientos de personas huían aterrorizadas.