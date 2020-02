Daniel Osvaldo habló para dejarle un mensaje a su ex.

Tras la polémica que se generó en torno a la promoción de un tema de Jimena Barón, quien ahora se encuentra resguardada, con asistencia psiquiátrica y medicación, su ex pareja, Daniel Osvaldo habló al respecto y dio un inesperado mensaje.

Lo cierto es que Jimena no está atravesando un buen momento, pues tuvo que cancelar todas sus presentaciones para poder tranquilizarse por todo lo que se generó a causa de la promoción de su último tema.

Barón, junto a su equipo de producción colocaron en la vía pública afiches similares a aquellos que utilizan las mujeres que ofrecen sus servicios en la vía pública. Cuando colgó en sus redes sociales una imagen junto al cartel, se armó un revuelo y muchos internautas cuestionaron su "estrategia de marketing".

“¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no pueden ser escuchados? ¿Quiénes son? (...) ¿Cómo los ‘cancelo’ inmediatamente si me DECEPCIONAN? (...) ¿Qué hacés vos que estás tan indignado, por la trata de personas?”, fue parte del texto que publicó la cantante a modo de contestación, pero luego comenzó a recibir más críticas, por lo que finalmente decidió borrar todo de su cuenta de Instagram.

De manera sorpresiva, quien decidió hablar sobre el controversial tema fue Daniel Osvaldo y decidió salir en su defensa a través de las redes sociales, publicando un extenso mensaje dedicado a quienes la critican.

“Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de m..., y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal… por Dios ¡ Si nos habremos equivocado ! ¡Pero yo te banco a muerte ! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esta m... . Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste… ladren lo que ladren los demás", comenzaba el descargo de Osvaldo.

"Y ustedes que tanto critican, ¿Tan perfectos son che? No sean tan hipócritas y manejen su camión! ¡Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor! O aún no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear? Pónganse pillos y no sean tan crueles, que todo vuelve Marta", concluyó el deportista.