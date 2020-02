Así quedó el micro de hinchas ecuatorianos.

Ocho hinchas del Barcelona de Guayaquil fallecieron en la mañana del sábado en el norte de Perú. Los fanáticos estaban volviendo a su país luego de acompañar al equipo en el duelo contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

El accidente ocurrió durante la madrugada en una zona de la costa del Pacífico de la región Piura cuando el bus cayó a un abismo. Alrededor de 30 heridos fueron trasladados a una clínica local. No están claras las causas del accidente y la policía investiga el caso.

La Policía peruana dijo, además, que 37 ocupantes del colectivo resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona del accidente, ocurrido cerca del popular balneario de Máncora.

Pese a ser derrotados el jueves en Lima por 2-1, el Barcelona SC accedió a la fase 3 del torneo continental porque en el partido de ida en Guayaquil los ecuatorianos vencieron 4-0 a los peruanos.

En 2018, otros 12 hinchas del Barcelona SC fallecieron en una carretera de su país al volcar el bus que los transportaba.