John con su regalo.

Stephanie y John Reid perdieron a su hijo de 16 años en un accidente de tránsito en 2019 y sin pensarlo donaron sus órganos para regalar vida a otras personas que lo necesitaban.

Un año después, recibieron un emocionante y conmovedor regalo que quedó retratado en un video: en ella se ve a John destapando una caja que les llegó a su casa con una carta.

Se trata de un oso de peluche que le mandó la personas que recibió el corazón de su hijo con una grabación muy especial.

Junto al peluche, aparece una nota enviada por Robert O’Connor, la persona que recibió el trasplante de corazón de Dakota, en la que expresa: "Hubiera preferido darte esto en persona, pero no estoy seguro de cuándo sucederá", leyó John en la carta que le envió O’Connor.

Al activar un botón del peluche, se escuchan los latidos del corazón del hijo de Stephanie y John, lo que provocó un emotivo momento.

"Cuando tuve el oso, mi corazón se llenó de alegría. No esperaba nada de esto", comentó John.

"Nunca me alejé del lado de Dakota. Por la noche, recostaba mi cabeza sobre su pecho durante horas, escuchando los latidos de su corazón. Ahora, gracias a Bob, ¡puedo sentir sus latidos de nuevo!", cerró.