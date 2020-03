Protesta de productores rurales

El campo continúa en estado de alerta y movilización ante el inminente anuncio de aumento de las retenciones a la soja.

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández, dijo que el gobierno presentó una propuesta “generosa” que solo incrementa las retenciones de 1 sobre un total de 25 cultivos afectados por esos derechos de exportación.

Tras el discurso de Alberto Fernández, el campo profundizará su protesta gremial. Productores del NOA y NEA realizarán un cese de comercialización de granos por una semana. Esa región del país es la que mayor impacto negativo recibirá por el aumento de la presión impositiva.

En su último comentario editorial, el consultor Pablo Adreani, sostuvo: “En el caso de la soja, los precios de la posición futura mayo en el Matba-Rofex cerró el miércoles pasado con una baja de seis dólares por tonelada, hasta alcanzar un mínimo de 219 dólares. Con este precio, los márgenes del cultivo son negativos en muchas regiones, como el noreste argentino (NEA) y el noroeste (NOA) y zonas de Córdoba que, por problemas climáticos, tendrán menores rindes que no alcanzarán para cubrir los costos”.

A modo de ejemplo, Adreani aseguró que si se pone en consideración que el costo de producción es de 380 dólares por hectárea y un costo de flete de 50 dólares la tonelada, se necesita un rendimiento de 2.500 kilos por hectárea, antes de impuestos, para cubrir todos los costos. A un precio de 219 dólares, el resultado económico es de quebranto.

“Creemos que esto no es conveniente para la economía nacional, porque lo que el Estado está recaudando no es para los sectores más carenciados, sino para mantener un estado ineficiente, que no tiene austeridad y tiene estructuras sobredimensionadas, esta medida es para llamar a la reflexión al gobierno nacional”, advirtió el titular de la rural de Tucumán.