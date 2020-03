Cerdo con ojos de humanos en Venezuela

Un cerdo nació con una malformación que dejó perplejos a sus dueños, ya que sus ojos son similares a los ojos humanos.

El animal nació en un campo de Quebrada Arriba, en el municipio Torres, del estado venezolano de Lara, con una malformación notoria en la parte superior de su rostro.

Quienes encontraron asistieron al parto, no dudaron en filmar al extraño animal, cuyo video luego fue viralizado en redes sociales.

Un caso idéntico fue registrado en la ciudad china de Nanning. En su momento, el dueño del animal recibió múltiples ofertas de compra pero al final el cerdo murió porque no pudo alimentarse.