Ricky Martín fue tapa de L´Officiel Hommes.

En medio de la cuarentena mundial por el coronavirus, Ricky Martin compartió con sus fans alrededor del globo al compartir la producción fotográfica que realizó para una reconocida revista italiana L´Officiel Hommes.

Ricky publicó la portada y las sensuales fotos que realizó bajo la lente del fotógrafo Nicolas Wagner en Los Ángeles, California, donde reside y las redes estallaron. Los usuarios compartieron las imágenes y elogiaron al artista.

"El nuevo número de L'Officiel Hommes Italia, que llega a los quioscos en un momento tan difícil a nivel mundial, quiere contar a los maestros del pop contemporáneo. Y está dedicado a aquellos que contribuyen a la construcción de un presente dedicado a las artes más simples. Empezando por la música, las notas talladas en el imaginario colectivo por las voces icónicas de Ricky Martin y Lenny Kravitz, pero también por las próximas voces de Federico Lucía alias Fedez o Nick Jonas", expresaron desde la publicación.

Ricky Martin posando para L´Officiel Hommes.

El cantante también ha estado usando sus redes sociales para instar a sus seguidores a respetar las normas de prevención y para que cumplan con el aislamiento para evitar la propagación del brote del virus.

Tapa de revista L´Officiel Hommes con Ricky Martin.

"Lo que sabemos es que la única manera de parar el virus es con cuarentena severa y radical, porque este virus no tiene compasión con nosotros", afirmó. "Nuestra única protección es el aislamiento social, ya lo dije pero lo tengo que repetir, porque desafortunadamente hay mucha gente que todavía está en las calles, en las playas, va a restaurantes y no me queda otra que pensar que son brutos, ignorantes".

La producción de fotos de Ricky Martín para L´Officiel Hommes.