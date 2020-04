Ezra Miller interpretó a Flash en La liga de la Justicia.



Ezra Miller está en el centro de una nueva e inquietante controversia. En las últimas horas, se viralizó en las redes un video del actor que interpreta a Flash en La Liga de la Justicia ahorcando a una mujer afuera de un bar en Islandia.

"Oh, ¿quieres pelear? ¿Eso es lo que quieres hacer?", le dice el actor a la joven mientras ella se acerca sonriente simulando lanzar golpes al aire. Sorpresivamente, Miller la agarra del cuello y hace una maniobra hasta tirarla al suelo. En este punto, la persona que está filmando dice, "Woah, hermano. Hermano", y deja de filmar, y la grabación termina abruptamente.

Muchos especularon en las redes con que las imágenes pertenezcan a una broma sacada de contexto, pero una fuente confirmó a Variety que se trató de un fuerte distrubio en el bar.

Una amiga de la chica que aparece en el video afirmó que el hecho fue verdaderamente violento, y aseguró que una vez que lograron sacar al actor que estaba encima de la chica, MIller escupió a su amigo que estaba filmando y al camarero que los ayudó. El joven astro de Hollywood hasta el momento no hizo descargo alguno.

*Sí sos víctima de violencia de género, podés comunicarte gratuitamente al número 144.