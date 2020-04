Policía detenido por violar a niño de 11 años en Misiones, CANAL 26

Un policía fue apresado en Misiones por abuso sexual de un nene de 11 años y se investiga que, tras abusar del niño, le sacó fotos y lo amenazó con difundirlas en las redes sociales si la criatura lo denunciaba.

La detención se efectuó tras la intervención de un grupo de investigadores especializados en ciberdelitos luego de la denuncia presentada por la mamá del menor.

La Policía de la provincia de Misiones detuvo a uno de sus agentes en la localidad de Guaraní. El hombre, de 24 años, contactó a un chico creando un falso perfil en un juego online y lo violó tras organizar un encuentro.

La Comisaría de la Mujer de Oberá y las autoridades del Juzgado de Instrucción 2 de la misma localidad allanaron la casa del victimario. Según consta en el informe, el allanamiento se organizó tras la denuncia realizada por la madre del menor, quien luego de un tiempo logró contar el abuso que venía sufriendo.

La madre de la víctima afirmó en la denuncia que comenzó a ver que su hijo tenía actitudes extrañas, por lo que intentó que el chico le contara qué le estaba pasando. El chico, finalmente, le reveló que había conocido a alguien en un juego online, que le comenzó a llegar mensajes desde un número de teléfono desconocido donde le solicitaban fotografías de sus partes íntimas y lo amenazaban con hacer trascender imágenes suyas a grupos de WhatsApp.

El joven también contó que ante la insistencia y las amenazas del policía, se escapó de su casa y fue con él hasta un descampado, donde el hombre lo violó y le tomó fotografías con su celular.

La detención se realizó tras un operativo que comenzó con un grupo de investigadores de ciberdelito que se hicieron pasar por el chico. Tras acordar un encuentro en la casa de la víctima, el acusado llegó pensando que iba a encontrarse con su víctima.

El acusado, identificado como Joaquín S., prestaba servicios en la División Montada de Posadas. Durante la detención se le confiscaron dos celulares, en tanto que en el allanamiento realizado en la casa del hombre se encontraron otros tres dispositivos, que serían los que utilizaba para enviarle mensajes a sus víctimas.