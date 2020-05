Obesidad es uno de los grandes temas de salud en los jóvenes.

A más de cuatro meses de pandemia global por coronavirus SARS-CoV- 2 se puede decir que la ciencia atraviesa un punto de inflexión en la búsqueda de conocimiento sobre la enfermedad COVID -19. Está claro que el comportamiento del virus es bien epidémico, definido y posee una alta transmisibilidad. Por eso, en el arduo camino científico para hallar la cura del nuevo coronavirus, lo importante no es solo conocer su lógica racional de funcionamiento, sino también desentrañar sus hitos mientras se acumula la evidencia científica .

Felizmente, existen investigadores que en este último tiempo nos tienen acostumbrados a la anticipación. Es el caso del cardiólogo argentino Oscar Cingolani, profesor y director del centro de hipertensión arterial de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, Estados Unidos quien a comienzos de este año supo proyectar que este virus se iba a expandir en todo el mundo.

Cingolani forma parte de un verdadero e incansable dream team de 12 especialistas que desde el centro internacional de excelencia médico y estudios Johns Hopkins se ocupan de evaluar hacia dónde dirigir las investigaciones y los posibles tratamientos bajo estudio para enfermos con COVID-19. La semana pasada fijaron otro mojón científico respecto al coronavirus que ya publicó la prestigiosa revista cientifica británica The Lancet. Se trata de un estudio que demostró en 265 pacientes que los jóvenes con coronavirus tienen menos chance de entrar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) que los mayores, a menos que tengan obesidad.

Noticias relacionadas

Allí el argentino Cingolani es coautor del paper junto a David A Kass, Priya Duggal, de la Johns Hopkins University and School of Medicine y The Bloomberg School of Public Health (PD). Según este estudio científico, la obesidad podría transformar la enfermedad COVID-19 en un caso grave en pacientes jóvenes. El estadio grave por coronavirus hasta ahora siempre se lo había vinculado con el adulto mayor, como el eslabón de mayor riesgo en esta pandemia.

Oscar Cingolani desde sus oficinas en Estados Unidos profundizó sobre las conclusiones del estudio que surgió a partir de los datos que los expertos comenzaron a ver en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que les mostraba un escenario distinto al que se había enfatizado en el mundo entero: sobre que COVID-19 era un problema grave solo para personas mayores. “Nos llamó la atención cuando la pandemia golpeó en Johns Hopkins Hospital a fines de marzo de 2020; cuando veíamos pacientes jóvenes ingresando y admitidos en nuestras UCI, muchos de los cuales también eran obesos”.

En varios hospitales alrededor de Estados Unidos las cifras arrojaron resultados similares a las conclusiones vertidas por Cingolani en Lancet, por lo que se puede definir a la obesidad como un valor subestimado entre los factores de riesgo para COVID-19. Este riesgo es relevante en los Estados Unidos porque la prevalencia de obesidad es de alrededor 40%, versus una prevalencia de 6.2% en China, 20% en Italia y 24% en España.

Reforzó Cingolani: "La obesidad frente al COVID 19 es un factor de riesgo casi tan grave para los jóvenes como ser anciano. En Hopkins se examinó la correlación entre el Índice de Masa Corporal (IMC) y la edad de pacientes con COVID-19 ingresados en los hospitales universitarios de Johns Hopkins, de la Universidad de Cincinnati, de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Washington y del Florida Health University of Pennsylvania. En nuestro conjunto de datos (los 265 pacientes, con 58% masculinos) encontramos una correlación inversa y significativa entre edad e IMC, en donde mientras más jóvenes eran las personas ingresadas en el hospital, más probabilidades tenían de ser obesos. Allí no hubo diferencia por sexo.