Guillermo Rojaine en Tik Tok.

Guillermo Rojaine de 22 años fue detenido en las últimas horas en Berazategui después de que subiera a la red social Tik tok un video en el que amenaza de muerte a su ex mientras baila junto a su nueva novia. Tenía prisión domiciliaria y estaba sin control de tobillera.

Tras cumplir en la cárcel solo dos años de los 5 que indicaba su condena por robo con armas, el delincuente fue beneficiado la semana pasada con el arresto domiciliario por la pandemia de coronavirus y un día después fue a intimidar a su exmujer, con quien tiene dos hijos, y le rompió varios vidrios de la casa.

Se trata de Guillermo Rojaine, que a sus 22 años acumula causas por "robo a mano armada", "amenazas con arma de fuego" y "evasión con grados de tentativa", indicó Crónica. Sin embargo, fue beneficiado con la excarcelación sin control de tobillera.

Noticias relacionadas

Finalmente, fueron las imágenes que el propio Rojaine subió a una red social las que precipitaron la nueva orden de detención. En ellas, el joven aparece con un arma en la mano e imita la frase de la canción que estaba sonando: "Porque el que se hace el piola picanazo".

"Él lo que quiere es matar a mi hija", aseguró la madre de la mujer amenazada y agregó: "Hace tres años y pico le hizo perder un bebé, y él entró a prisión por robarle a la gente con armas. Y después por lesiones, y pegar". Ahora, Rojaine enfrenta un nuevo cargo por "amenazas agravadas en contexto de género".

Your browser does not support the video element.

El repudio a las prisiones domiciliarias por el riesgo de contagio del COVID-19 unió tanto a legisladores del oficialismo como de la oposición, que advirtieron sobre "el derecho de las víctimas" a ser notificadas y pidieron detalles de quiénes son los presos que obtuvieron o están por obtener ese beneficio.