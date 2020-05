Detención en Ingeniero Bunge.

Un hombre con pedido de captura por la violación a una nena de 12 años, fue detenido al momento en que intentaba escapar por el techo de una casa ubicada en Ingeniero Budge, al sur del conurbano bonaerense.

Fuentes de la Policía de la Ciudad, a cargo del operativo, detallaron hoy que el hombre fue localizado tras una investigación que demandó seis meses, llevada a cabo en el marco de la causa por la violación de la niña, cometida en el barrio 1-11-14, del Bajo Flores porteño.

Your browser does not support the video element.

El acusado, de nacionalidad peruana, tenía pedido de captura desde noviembre del año pasado y fue localizado en las últimas horas en una casa de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Noticias relacionadas

Según la causa, el hecho había ocurrido dentro de la camioneta Citroën Berlingo del agresor, y con estos datos la división de Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad emprendió una minuciosa investigación.

En los últimos días confirmaron que el prófugo se encontraba oculto en una casa de Ingeniero Budge, al sur del conurbano bonaerense.

El juez Martín Yadarola ordenó ayer el procedimiento, en el que los detectives de Delitos Contra la Integridad Sexual contaron con el apoyo de un grupo especial de la Policía Local de Lomas de Zamora, efectivos de la comisaría 10a. de Ingeniero Budge y personal de la División Criminalística de la Policía de la Ciudad.