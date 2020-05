Una enorme pitón sorprende a su cuidadora y la muerde

La compañía australiana Snake Catcher Victoria, que se dedica a capturar a reptiles para devolverlos a sus zonas de origen, compartió en su cuenta de Facebook una grabación en donde se ve a una de sus trabajadoras sufrir un ataque provocado por una pitón reticulada.

El dramático episodio sucedió luego de que la mujer destapara el terrario, momento que fue aprovechado por el animal para constreñir su brazo y morderla.

La persona que estaba filmando toda la secuencia en ese momento le ofreció su ayuda, sin embargo la cuidadora le pidió que no dejara de registrar lo que estaba ocurriendo.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La escena se volvió más desmedida cuando lograron retirar los colmillos de la herida y la sangre comenzó a salir de manera abundante. Al ver la complejidad de la situación, el encargado de grabar terminó la grabación para ayudar a liberar a la víctima.

Afortunadamente, el reptil pudo ser retirado sin que se le haga daño y la cuidadora recibió tratamiento para su herida.