Explosión e incendio de un comercio en Villa Crespo

Una fuerte explosión se generó en un local comercial de Villa Crespo, que terminó con un importante incendio.

El hecho se produjo en un local de la perfumería Pigmento ubicado en el cruce de las avenidas Corrientes y Scalabrini Ortíz.

Trabajaron varias dotaciones de bomberos para controlar las llamas y, según las primeras versiones, "no se sabe si hay gente atrapada". Reportaron al menos 6 bomberos heridos.

El local habría quedado destruido luego de la explosión, por lo que se deberán lamentar grandes pérdidas materiales.

Uno de los efectivos heridos fue trasladado de urgencia al instituto del quemado en helicóptero, que se posó sobre la Avenida.

Dos edificios fueron evacuados mientras los bomberos siguen trabajando en el lugar y la policía de la Ciudad cortó la Avenida.