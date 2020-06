Súper sexy, Noelia Marzol.

Noelia Marzol compartió un video en el cual relata su experiencia en las redes sociales y contó su opinión sobre los comentarios que recibe en sus posteos, sin embargo, la red social censuró su vídeo en un solo día.

En su anterior posteo, Noelia habló de las reacciones a sus publicaciones y las respuestas que recibe en sus fotografías de Instagram.

Dijo la bailarina: ''A mi no me interesa saber lo que vos pensás, respecto de lo que yo tengo puesto, a mi no me interesa si eso te calienta o no así que no me subestimes, yo no soy sumisa, no me tapo ni evito mi exposición, no agacho la cabeza ni me cayo, porque calladita nos quisieron siempre, cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder, a mi me llena de poder porque a mi no me excita saber lo que mi cuerpo genera en vos'' comentó en un fragmento Noelia Marzol.

De todos modos, este video fue censurado y ahora Noelia Marzol volvió a subirlo a su perfil, acompañado de un texto: ''Me censuraron? Que raro... subí fotos más desnuda. Será porque en el video no sólo estoy sexy sino que lo acompaño con un pensamiento que a much@s l@s pone nervios@s? Tranqui. No desesperen. Si tan estúpido es lo que digo no entiendo porqué se sienten amenazados y ofendidos. Ignoren y punto. Eso hago yo con las opiniones de ustedes'' dijo.

Y dijo: "Lo subo de nuevo".

¿Instagram volverá a censurarla una vez más?