Lucha contra el Covid-19: una buena noticia inquieta a los desarrolladores de vacunas

Equipo científico para buscar las vacunas.

Los principales equipos científicos que corren contrarreloj para desarrollar una vacuna para el coronavirus están alertando a los gobiernos, funcionarios de salud y a sus propios accionistas que están frente a un grave problema: los focos del virus en sus países se están achicando demasiado como para determinar si las vacunas funcionarán o no .

El líder del grupo de la Universidad de Oxford, uno de los más avanzados en ensayos en humanos, dice que por paradójico y hasta "bizarro" que resulte, la disminución de nuevos contagios durante el verano boreal puede convertirse en uno de los mayores obstáculos que enfrente la carrera global para derrotar al virus.

Por supuesto que la disminución de los contagios en lugares tan golpeados es una buena noticia, pero los desarrolladores de vacunas necesitan la circulación social de suficiente cantidad de infectados, con y sin síntomas -en las calles, en los lugares de trabajo, en los hospitales-, para testear si la vacuna protege a los voluntarios cuando quedan expuestos al virus.

Si los voluntarios inoculados con una vacuna experimental no tienen demasiadas chances de tener contacto con personas infectadas, entonces los investigadores tal vez tengan que salir a buscar focos de la enfermedad y extender sus ensayos a otros países, lo que a su vez demoraría la confirmación de una vacuna exitosa.

Pascal Soriot, CEO de AstraZeneca -una empresa sueco-británica que se asoció al grupo de Oxford y recibió una inyección de 1200 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para desarrollar una vacuna-, dijo en estos días que el descenso de la curva de contagios obligaba a apurar más los tiempos .

"Ahora el problema es que corremos contra el tiempo, porque en Europa ya vemos el descenso de los contagios", dijo Soriot. "En poco tiempo más, la enfermedad tendrá tan baja incidencia que será difícil evaluar la eficacia de una vacuna."

En Estados Unidos, la administración Trump se comprometió a desarrollar una vacuna a "a la velocidad de la luz", y hasta sugirió que podría estar lista para fin de año, una hazaña sin precedentes si se piensa que las vacunas suelen tardar años o décadas hasta comercializarse.

"Si vacunamos a un montón de gente pero en un lugar donde no hay circulación del virus, entonces no habrá contagios y tardaremos más en saber si la vacuna funciona, soy cautamente optimista", dijo Fauci. "No puedo dar garantías, pero es posible que a fin de año tengamos una vacuna para empezar a aplicar".

Tal Zaks, director médico de Moderna, la empresa biotecnológica de Massachusetts que se asoció con el instituto que dirige Fauci y está lista para lanzar la última fase de ensayos clínicos a principios de julio, les dijo a los inversores que uno de los mayores desafíos es lograr vacunar a los grupos de personas que corran verdadero riesgo de infectarse.

De última, los investigadores están dispuestos a recurrir a los "ensayos de desafío en humanos", donde se inocula la vacuna a voluntarios sanos que salen a "desafiar" al virus, exponiéndose deliberadamente a situaciones de contagio . Los protocolos para esas pruebas están en proceso de desarrollo. "Si la enfermedad toca niveles muy bajos, tal vez no tengamos más opción que los ensayos de desafío", dice Soriot, de AstraZeneca.