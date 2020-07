Los detalles de la acusación contra Evo Morales por terrorismo

Coronavirus en México. REUTERS.

México ya se ha convertido en el quinto país del mundo en número de fallecimientos, con más de 30.300, superando a Francia. El centro histórico de la capital permanece cerrado este fin de semana como respuesta a las aglomeraciones y al incumplimiento de las normas en algunos comercios.

"Desafortunadamente muchos establecimientos no cumplieron con las normas de sanidad y se desbordó la afluencia, provocando una concentración muy alta de personas", decía la alcaldesa de Ciudad de México Claudia Sheinbaum. "Situación que debemos evitar. Por eso tomamos la decisión de cerrar por este sábado y domingo el centro histórico".

En los últimos días se conoció el nuevo récord mundial de contagios diarios de coronavirus anunciado por la OMS. Y la preocupación crece en todo el mundo. América Latina es la zona donde se presenta el mayor avance en estas últimas semanas.

COVID-19 EN AMÉRICA LATINA: Desborde de la pandemia en México y Bolivia

Tasa de Mortalidad de Covid-19 en Bolivia-Brasil-Colombia-Ecuador-Perú-Venezuela. Están denunciando desde Cochabamba el colapso de cementerios, apertura de fosas comunes y cerca de 40 personas fallecidas que no han sido retiradas de sus domicilios #COVID, Fuente Twitter Estudios Críticos

Y en Cochabamba, Bolivia, la familia y los vecinos de un hombre fallecido por COVID 19 bloquearon una calle con su ataúd para reclamar su recogida a los servicios funerarios, después de pasar siete días esperándolos con el cadáver en casa. Retrasos debidos al desbordamiento por el aumento de víctimas.

Bolivia ha registrado más de 36.000 casos y 1320 muertes según la Universidad John Hopkins.