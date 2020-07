Coronavirus en Perú: colas por más de 24 horas en Arequipa para comprar oxígeno medicinal

Pandemia en Perú. Foto gentileza Latina Noticias.

Los parientes de las personas contagiadas con el COVID-19, también conocido como coronavirus, hacen largas colas para conseguir oxígeno en las plantas de Arequipa, en Perú.

Noticias relacionadas

El drama humanitario parece ya a esta altura, inevitable.



En algunos casos, las personas se ven obligadas a hacerdoble cola: una para dejar el balón de oxígeno medicina y otra para retirarlo recargado.



Entre quienes llegan al lugar está Benita Tacuri, quien ha gastado más de 13 mil soles en dos balones de oxígeno. A eso se suman las recargas diarias y los medicamentos.



"Mi paciente está grave, pero tenemos que seguir adelante. En el hospital me lo matan, no hay cama, va a necesitar atención y ahí no hay UCI", dijo.

Your browser does not support the video element.

Drama en Perú por oxígeno. Video gentileza Latina Noticias.