Pandemia en Perú. Reuters.

Perú está en alerta total debido a que la detección de casos de coronavirus en niños aumentó un 109% desde que se ha decretado el fin de la cuarentena.

Las cifras alarman y esta semana Perú pasó a ser el país con la mayor mortalidad por COVID-19 del mundo.

De cada 100 niños revisados en el Perú, 35 dieron positivo para coronavirus durante la última semana y de cada 100 adolescentes, 32.

Noticias relacionadas

Así es la crudísima realidad en el país dada la mayor mortalidad por COVID-19 del mundo, que ha visto cómo aumentan los casos desde que se levantaron las restricciones y se implementó la cuarentena focalizada el 1 de julio.

El aumento de contagios de COVID-19 por semana registrados por la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Seguro Social de Essalud alarma, pues de 481 niños contagiados durante la primera semana de julio los casos se elevaron a 762 15 días después.

La última semana la cifra llegó a 1593 lo que significa un aumento de 109% en las últimas 5 semanas.

Your browser does not support the video element.

Coronavirus en niños en Perú. Video gentileza HISPANTV.

Esta semana Perú se transformó el país con la mayor mortalidad del mundo debido a los 28 000 fallecidos por el Coronavirus que se traducen en una mortalidad de 85.8 muertes por cada 100 000 habitantes, resultado de dividir el número de decesos por población nacional de 32.6 millones de habitantes. Esto sin contar los más de 65 000 fallecidos registrados en exceso desde el inicio de la pandemia.

El presidente Martín Vizcarra dijo en la Reunión de Jefes de Estado de PROSUR llevada a cabo en las últimas horas que el Perú viene desarrollando una estrategia en coordinación con otras entidades del sector público y privado para acceder a la vacuna.

Con 622.000 casos confirmados de COVID-19 y cerca de 8000 pruebas positivas a diario, el descenso de la curva de contagios parecer estar cada vez más lejos en el Perú.